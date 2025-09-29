Итоги недавних парламентских выборов в Молдавии демонстрируют преемственность с тенденциями, наблюдавшимися ранее в ходе президентской избирательной кампании. Такую точку зрения в беседе с RT высказал доцент Финансового университета при Правительстве России Дмитрий Ежов.

«Мы же понимаем, с какими нарушениями проходили выборы в Молдавии. Это свидетельствует о том, что результаты, если бы голоса честно считали, они могли бы быть абсолютно другими. Конфигурация эта явно складывалась не в пользу действующего президента Молдавии Санду», — объяснил политолог.

Политолог выделил три ключевых фактора, которые, по его мнению, определили подобные результаты голосования. Он указал на глубокий раскол внутри молдавского общества, растущее недовольство граждан политическим курсом действующего президента Майи Санду, а также откровенный беспредел, творящийся в стране по указанию европейских кураторов лидера государства.

Напомним, что по итогам подсчёта всех протоколов на территории Молдовы оппозиционные силы, включая «Патриотический блок», получили больше голосов, чем правящая партия «Действие и солидарность», основанная президентом Майей Санду. По итогам обработки бюллетеней, присланных из-за границы, лидирующие позиции заняла правящая партия. Одновременно с этим в Кремле заявили, что вести переговоры по разрешению приднестровского кризиса с действующими властями Молдовы на данном этапе крайне затруднительно.