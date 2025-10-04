Молдавские власти намерены придерживаться прежнего политического курса, будучи уверенными в своей победе на парламентских выборах. Об этом газете «Известия» сообщила главный научный сотрудник РГГУ, доктор политических наук Наталья Харитонова. По её мнению, преследование оппозиции в стране продолжится.

«Кроме того, продолжится зачистка информационного пространства, вырастут тарифы на ЖКХ. Гагаузию будут постепенно лишать автономного статуса, понемногу урезая те или иные полномочия. Приднестровье будут душить экономически, параллельно власти попытаются добиться вывода российских военных», — уточнила политолог.

Суд Кишинёва 30 сентября вынес приговор в отношении бывшего депутата парламента, исполнительного секретаря исполкома блока «Победа» Марины Таубер. Ей назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы, а также установлен запрет заниматься государственной и общественной деятельностью сроком на 5 лет.

Ранее парламентские выборы в Молдавии показали, что значительная часть граждан страны выступает за развитие отношений с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По итогам выборов правящая партия PAS получила большинство лишь с минимальным перевесом, тогда как оппозиция заявила о масштабных фальсификациях и ограничении прав избирателей, особенно в Приднестровье и среди молдавской диаспоры в России. Москва не раз подчёркивала, что миротворческий контингент в Приднестровье выполняет стабилизирующую роль и выводить его без согласия всех сторон невозможно.