Санду прибыла к Зеленскому в Киев и собралась в Чернобыль

Президент Молдовы Майя Санду прибыла на Украину, чтобы провести переговоры с Владимиром Зеленским, а также посетить Чернобыль в память о жертвах техногенной катастрофы, с момента которой прошло 40 лет. О своём визите в Киев Санду рассказала в соцсети.

«Этим утром, когда мы вспоминаем 40-летие катастрофы на ЧАЭС, я еду в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским, а затем — в Чернобыль, чтобы почтить память тех, кто пожертвовал здоровьем и даже жизнью, защищая Европу от ещё большей трагедии», — говорится в её тексте.

Санду добавила, что авария на Чернобыльской АЭС доказала хрупкость мира и умение людей объединиться в борьбе с опасностью и смертью. По её словам, все страны должны объединиться, чтобы «защитить мир в Европе». Она пообещала, что Молдова продолжит поддерживать тех, кто «созидает, а не разрушает».