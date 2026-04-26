Санду прибыла к Зеленскому в Киев и собралась в Чернобыль
Обложка © president.gov.ua
Президент Молдовы Майя Санду прибыла на Украину, чтобы провести переговоры с Владимиром Зеленским, а также посетить Чернобыль в память о жертвах техногенной катастрофы, с момента которой прошло 40 лет. О своём визите в Киев Санду рассказала в соцсети.
«Этим утром, когда мы вспоминаем 40-летие катастрофы на ЧАЭС, я еду в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским, а затем — в Чернобыль, чтобы почтить память тех, кто пожертвовал здоровьем и даже жизнью, защищая Европу от ещё большей трагедии», — говорится в её тексте.
Санду добавила, что авария на Чернобыльской АЭС доказала хрупкость мира и умение людей объединиться в борьбе с опасностью и смертью. По её словам, все страны должны объединиться, чтобы «защитить мир в Европе». Она пообещала, что Молдова продолжит поддерживать тех, кто «созидает, а не разрушает».
Ранее Life.ru писал, что украинские военные в последнее время наносят очень много ударов по территории, прилегающей к Запорожской АЭС и по городу Энергодар, подобная интенсивность атак фиксируется впервые за три года. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предупредил ЕС, что ВСУ за март предприняли попытки атаковать территорию около Запорожской атомной электростанции с использованием тысяч беспилотников. Киев находится в шаге от того, чтобы устроить на континенте катастрофу пострашнее чернобыльской.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.