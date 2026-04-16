Запорожская АЭС восстановила подачу электроэнергии после 14-го по счёту сбоя

С начала конфликта на Украине Запорожская атомная электростанция зафиксировала 14-й по счёту сбой внешнего электроснабжения. Согласно информации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), внешнее питание было восстановлено спустя 40 минут после нарушения. Причины произошедшего в настоящий момент не известны.

«ЗАЭС временно потеряла все внешнее электроснабжение сегодня вечером, это был второй подобный случайный менее чем за неделю. Соединение было восстановлено через 40 минут. Причина потери питания пока неизвестна. Команда МАГАТЭ на месте ведёт расследование и отслеживает развитие ситуации», — такие данные приводит пресс-служба МАГАТЭ, цитируя гендиректора Рафаэля Гросси.