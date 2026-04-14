Лихачёв: Абсолютная потеря ЗАЭС внешнего энергоснабжения после удара стала 14-й

Запорожская атомная электростанция временно осталась без внешнего электроснабжения после повреждения линии электропередачи в результате обстрела. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

«Эта ночь была не простой, после пасхального перемирия возобновились обстрелы. И одним из результатов таких обстрелов стала потеря электроснабжения единственной на тот момент линии «Ферросплавная». Это уже 14-я абсолютная потеря электростанцией электроснабжения, один из периодов продолжался больше месяца, что является мировым рекордом», — сказал он на брифинге в Каире.

Технологические системы станции функционируют в штатном режиме, отклонений от норм безопасности не зафиксировано. Глава «Росатома» похвалил сотрудников ЗАЭС за «высокий профессионализм и блестящую работу». По его словам, все это было зафиксировано инспекторами МАГАТЭ, которые дорабатывают последние часы на станции в ожидании новой смены.

Отключение длилось несколько часов. Перебои произошли на резервной линии «Ферросплавная-1». Основная линия «Днепровская» остаётся отключённой с 24 марта. Для обеспечения работы были задействованы дизель-генераторы. Запорожская АЭС расположена рядом с Энергодаром и является крупнейшей в Европе. В настоящее время все энергоблоки находятся в состоянии холодного останова.