Владимир Зеленский прибудет в Молдавию в условиях усиленных мер безопасности. Вдоль трассы, по которой он должен проехать в Кишинёв, выставили более 40 полицейских постов, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Авторы канала охарактеризовали такой режим сопровождения как поездку «под конвоем».

27 августа в Молдавии отмечают День независимости. Зеленский планирует принять участие в праздничных мероприятиях в Кишинёве.

Ранее Life.ru писал, что в День независимости Молдавии Александр Лукашенко поздравил жителей республики и выразил надежду на восстановление полноценного диалога с Кишинёвом. В 2026 году Молдавия отмечает 35-летие независимости, а власти страны продолжают курс на сближение с Евросоюзом.