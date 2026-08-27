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27 августа, 14:27

Зеленского в Кишинёве решили на всякий случай охранять от самих молдаван

Зеленский едет в Кишинёв под плотным конвоем из десятков полицейских постов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Владимир Зеленский прибудет в Молдавию в условиях усиленных мер безопасности. Вдоль трассы, по которой он должен проехать в Кишинёв, выставили более 40 полицейских постов, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Авторы канала охарактеризовали такой режим сопровождения как поездку «под конвоем».

27 августа в Молдавии отмечают День независимости. Зеленский планирует принять участие в праздничных мероприятиях в Кишинёве.

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Ранее Life.ru писал, что в День независимости Молдавии Александр Лукашенко поздравил жителей республики и выразил надежду на восстановление полноценного диалога с Кишинёвом. В 2026 году Молдавия отмечает 35-летие независимости, а власти страны продолжают курс на сближение с Евросоюзом.

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Наталья Демьянова
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