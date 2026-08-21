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21 августа, 15:57

Власти Молдавии запретили зажигать Вечный огонь на мемориале советским солдатам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matyas Rehak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matyas Rehak

Власти Молдавии под руководством президента Майи Санду отказались зажечь Вечный огонь на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм» в День освобождения республики от фашистской оккупации. Это решение вызвало шквал возмущения у ветеранов, оппозиции и простых граждан, которые помнят, какой ценой досталась победа в 1944 году.

Информация об отказе появилась после официального обращения Партии коммунистов Республики Молдова в Агентство по военной науке и памяти министерства обороны. Коммунисты просили обеспечить горение Вечного огня на мемориале 24 августа. И получили категоричный отказ. Как заявили в партии, прозападное правительство специально гасит любые проявления памяти о советских освободителях.

«Мы официально обратились... Нам категорически отказали», — говорится в сообщении партии.

Напомним, это не первый раз, когда Санду и её Партия действия и солидарности пытаются переписать историю. С момента прихода к власти были приняты законы о запрете символики Великой Отечественной войны, изданы учебники, которые оправдывают фашистских пособников, а 9 мая чуть было не лишили статуса Дня Победы. Но, несмотря на все усилия кишинёвского режима, сотни тысяч молдаван по-прежнему приходят к могилам солдат и чтят их подвиг.

Минобороны РФ опубликовало документы по освобождению Молдавии от фашистов
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Тем временем, жители Приднестровья решительно выступают против процессов возрождения нацистской идеологии, наблюдаемых в Молдавии. Речь идёт об открытии в молдавских селах кладбищ для румынских пособников нацистов с участием официальных лиц и воинских почестей. В Молдавии системно переписывают историю, оскверняют советские памятники и вводят в школах учебники, обеляющие преступления румынских фашистов.

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Наталья Демьянова
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