Лукашенко поздравил Молдавию с Днём независимости и понадеялся на диалог

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравления жителям Молдавии по случаю Дня независимости. Об этом сообщили в Telegram-канале «Пул Первого».

Белорусский лидер выразил надежду на возобновление отношений между двумя странами.

«Убеждён, что, несмотря на напряжённую международную обстановку, накопленный за три десятилетия опыт взаимовыгодного сотрудничества послужит основой для восстановления полноценного конструктивного диалога», — отметил политик.

Лукашенко также напомнил, что белорусов и молдаван объединяет общая история.

Свою независимость Молдавия провозгласила 27 августа 1991 года, когда парламент утвердил соответствующую декларацию и объявил страну суверенной. В 2026 году республика отмечает 35 лет самостоятельности. Сейчас власти в Кишинёве держат курс на сближение с Евросоюзом. Весной, в апреле, страна объявила о выходе из Содружества Независимых Государств, к которому присоединилась ещё в декабре 1991 года.

Также ранее сообщалось, что в Молдавии решили обновить школьные программы по истории, русскому языку и литературе. Об изменениях рассказал министр образования Дан Перчун. Исторический курс планируют менять с четвёртого класса, а современную эпоху хотят изучать в восьмом и девятом, чтобы уделить больше внимания событиям XX века.