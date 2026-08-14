В Молдавии пересмотрят школьные программы по истории и русскому языку

В Молдавии собираются пересмотреть школьные программы по истории, русскому языку и литературе. Об изменениях рассказал министр образования Дан Перчун.

Исторический курс планируют обновить начиная с четвёртого класса. Современную эпоху хотят изучать сразу в восьмом и девятом, чтобы выделить больше времени на отдельные события XX века.

«Предлагаем изучать современную эпоху как в восьмом, так и в девятом классе, чтобы предоставить больше времени по таким ключевым темам, как репрессии коммунистического режима в Бессарабии, голод, депортации, война за независимость и Холокост», — заявил Перчун.

Коррективы затронут и русский язык с литературой. По словам главы ведомства, для школьной программы будут тщательнее отбирать произведения, которые предлагают ученикам.

Новый учебник истории уже вызвал споры в республике. Представители общественности, еврейской общины и российского посольства критиковали изложение некоторых событий периода Второй мировой войны.

В частности, противники пособия заявляли, что в нём недостаточно подробно отражена роль Румынии как союзника Третьего рейха, а некоторые задания позволяют искать положительные стороны деятельности фашистских организаций.

Перчун тогда отказался менять книгу и обвинил критиков в распространении дезинформации. Еврейская община, в свою очередь, ссылалась на заключения специалистов, занимающихся изучением истории Холокоста.

В мае глава Приднестровья Вадим Красносельский раскритиковал новые молдавские учебники истории, назвав их пропагандой нацистских преступников. Поводом стало освещение в пособиях фигуры румынского маршала Иона Антонеску.