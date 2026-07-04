Русский дом в Кишинёве с 4 июля прекращает свою работу из-за того, что Молдавия отказалась продлевать межправительственное соглашение с Россией о культурных центрах, которое действовало с 1998 года. Об этом сообщила пресс-служба Россотрудничества.

«На протяжении многих лет наш центр был открыт для всех, кто интересовался Россией. «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Диктант Победы», рок-концерты, современные российские кинопремьеры и поддержка детских театров, обучение молодых журналистов, мастер-классы для молдавских писателей и передача книг на русском языке в дар школам и библиотекам — это лишь часть многочисленных мероприятий, которые проводились силами Русского дома для тысяч молдаван, в том числе и в трудные для всех годы пандемии», — говорится в сообщении.

Несмотря на закрытие, в Посольстве России в Молдавии останется специальный представитель. Продолжится отбор студентов для обучения в российских вузах по государственным квотам. Также в планах — проведение других гуманитарных мероприятий.

«Мы обязательно продолжим поддерживать возможность межкультурного диалога и взаимопонимания», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце 2025 года президент Молдавии Майя Санду одобрила выход страны из соглашения с Россией о создании и работе культурных центров.

Ранее в немецком городе Хемере пропал бронзовый памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Скульптура высотой около 1,8 метра была создана российским мастером Григорием Потоцким. Её подарили Хемеру в 1994 году от подмосковного города-побратима Щёлково. Монумент стал символом дружбы и взаимопонимания между народами двух стран и простоял на своём месте почти три десятилетия.