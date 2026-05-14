Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский назвал новые учебники по истории, выпущенные в Молдавии, прямой пропагандой нацистских преступников. Поводом для критики стало восхваление в пособиях фигуры маршала Иона Антонеску — союзника Гитлера. Своё заявление приднестровский лидер сделал по итогам встречи с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом.

«Обсуждали учебники, которые называются «История румын или всеобщая история». Почему они выпускаются для Приднестровья на русском языке? Странно, для школ на румынском языке обучения. Почему? Потому, что это пропаганда. Пропаганда Антонеску и его прихвостней — нацистских преступников», — сказал Красносельский.

Ранее молдавская общественность уже выражала возмущение героизацией нацизма в учебниках для 12-х классов. В молдавском школьном пособии по истории американские бомбардировщики на иллюстрации выдали за советские. Бывший вице-премьер республики Александр Муравский сообщил очередном искажении фактов: на фото из учебника подписано, что «советские самолёты» бомбят румынские нефтепромыслы в Плоешты, хотя на самом деле это американские бомбардировщики. Теперь выяснилось, что аналогичные проблемы присутствуют и в учебниках для девятиклассников.