Молдавия готовится начать переговоры с НАТО о защите секретной информации

Правительство Молдавии намерено запустить переговоры с НАТО по соглашению о защите секретной информации. Соответствующий проект внесён в повестку заседания кабмина на 19 августа.

Инициатором выступило Министерство иностранных дел. После одобрения правительством документ планируют направить на согласование в парламент. Сам проект соглашения пока не опубликован, поэтому его конкретные положения неизвестны.

Молдавия по Конституции сохраняет нейтральный статус, однако сотрудничает с НАТО с 1994 года. В последние годы в стране также регулярно проходят совместные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.

Ранее опрос Института социологических исследований IMAS показал, что большинство жителей Молдавии выступают против вступления страны в НАТО. Членство в альянсе не поддержали 58% респондентов, за высказались 24%, ещё 18% не определились. Исследование проводилось с 10 по 20 июля среди 1015 человек, заявленная погрешность составила 3,1 процентного пункта.