Украина почти исчерпала запас ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot, а быстро восполнить его союзники Киева не смогут. Об этом пишет The Economist.

По версии журнала, дефицит связан с сокращением запасов США после военных действий против Ирана. Партнёры Украины не готовы передавать собственные боеприпасы, поскольку не понимают, когда смогут получить замену.

До конца 2026 года Киев может получить две более старые батареи франко-итальянского комплекса SAMP/T с ракетами Aster. В 2027 году ожидается поставка ещё восьми новых комплексов SAMP/T NG. The Economist допускает, что Украине могут предоставить лицензию на производство ракет Aster, однако на развёртывание такого выпуска потребуется время.

«Есть некоторые обнадеживающие подвижки, однако ни одна из них не позволит Украине получить помощь в краткосрочной перспективе», — говорится в статье.

Киев продолжает добиваться увеличения западных поставок вооружений. В Москве неоднократно заявляли, что передача оружия Украине и обучение её военнослужащих лишь затягивают конфликт.

В начале сентября Украина уже столкнулась с отказом западных стран передавать дополнительные ракеты для Patriot. Life.ru писал, что переговоры Киева с Грецией, Испанией, Японией и Южной Кореей не привели к новым договорённостям. Одним из каналов снабжения остаётся программа НАТО PURL, однако через неё Киев получает около 10–20 перехватчиков в месяц — значительно меньше текущей потребности.