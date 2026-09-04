«Партнёры» пошли в отказ: Украина так и не смогла выклянчить ракет для Patriot в преддверии зимы

Попытки Украины срочно пополнить запасы ракет для систем Patriot перед зимой пока не дали результата. Серия переговоров Киева с западными партнёрами на этой неделе закончилась без новых договорённостей о поставках, пишет Politico.

По данным издания, Украина рассчитывала получить перехватчики PAC-2 и PAC-3 из запасов других стран. Однако Греция, Испания, Япония и Южная Корея не готовы расставаться со своими ракетами. У Афин это связано в том числе с собственными обязательствами в сфере ПВО, Токио ссылается на угрозу со стороны КНДР, а Сеул по-прежнему избегает прямых поставок вооружений Киеву.

Ситуацию осложняет глобальный дефицит перехватчиков Patriot на фоне боевых действий на Ближнем Востоке. Один из украинских чиновников пожаловался Politico, что необходимость постоянно «выпрашивать каждую единицу» вооружений у партнёров становится всё более изматывающей. По оценке собеседников издания, украинские запасы ракет для Patriot сейчас практически исчерпаны.

Одним из основных каналов снабжения остаётся программа НАТО PURL, по которой европейские страны оплачивают закупку американского оружия для Украины. Украинский военный эксперт Дмитрий Жмайло утверждает, что по этой схеме Киев получает примерно 10–20 ракет Patriot в месяц — существенно меньше текущих потребностей.

Проблема упирается не только в наличие перехватчиков, но и в деньги. В рамках кредита ЕС на €90 млрд на 2026–2027 годы на оборонные закупки Украины в текущем году предусмотрено €28,3 млрд. К концу августа Еврокомиссия одобрила планы оборонных закупок примерно на €22,1 млрд, однако одобренные суммы не означают, что все средства уже перечислены Киеву.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Зеленский оценивал потребность Украины на зиму в 360 ракет для комплексов Patriot. По его словам, Киев первоначально рассчитывал найти около 300 перехватчиков, однако запрос украинских Воздушных сил оказался ещё выше. При этом возможности быстро получить такое количество ракет ограничены производственными мощностями и запасами стран-поставщиков.