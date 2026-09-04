Пустые Patriot перед зимой: На Западе предупредили о критическом дефиците ракет у ВСУ

Для защиты украинских объектов предстоящей зимой Киеву потребуется не менее 300 современных перехватчиков PAC-3. Однако получить такое количество боеприпасов будет крайне сложно, пишет обозреватель Bloomberg Колин Пост.

По приведённым в материале оценкам, весь американский запас насчитывает около 800 ракет PAC-3. Кроме того, США располагают несколькими сотнями более старых PAC-2, которые хуже подходят для перехвата современных целей. Поставки Киеву осложнились из-за конфликта с Ираном: Вашингтону приходится пополнять собственные системы ПВО на Ближнем Востоке. В результате доступных для передачи Украине ракет становится всё меньше.

Заменой Patriot могли бы стать франко-итальянские комплексы SAMP/T. Однако уже переданная Киеву система значительную часть времени не использовалась из-за нехватки подходящих боеприпасов. Автор Bloomberg считает, что без новых поставок Украина столкнётся зимой с критическим дефицитом средств противовоздушной обороны и окажется ещё более уязвимой для российских ударов.

Кроме того, Politico сообщало, что Грецию и Испанию намерены усиленно склонять к передаче Киеву ракет-перехватчиков. Эти страны пока не спешат расходовать собственные запасы.