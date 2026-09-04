Сегодня дроны, завтра ракеты: Медведчук заявил о новом этапе сотрудничества Киева и Лондона

Украина и Великобритания могут перейти к созданию масштабной производственной базы для выпуска ракетного оружия. Такое мнение высказал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте организации.

По его словам, Киев уже использует дальнобойные беспилотники, разработанные при участии британских компаний, а следующим этапом сотрудничества с Лондоном может стать запуск массового производства ракетных систем.

Медведчук отметил, что британские беспилотники, по данным The Sunday Times, применяются ВСУ в ударах большой дальности. Среди таких систем он упомянул реактивный дрон Nyan компании Callen-Lenz Associates Ltd, связанной с оборонным концерном BAE Systems.

«В августе 2026 года The Sunday Times сообщила, что британские беспилотники уже полгода применяются ВСУ в кампании дальних ударов по России», — написал он.

По оценке политика, развитие производства ракет может создать возможность для одновременного применения большого количества беспилотников и ракетного вооружения.

«Уже отработанная практика массированного применения дальнобойных БПЛА дополняется созданием промышленной базы для серийного выпуска ракет, что формирует возможность сочетать массовые беспилотные налеты с ударами баллистическим оружием», — говорится в его статье.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может рассматривать Великобританию как прямого участника конфликта из-за её участия в ударах по РФ. По его словам, такое развитие событий повлечёт «все вытекающие последствия».