«Оружие судного дня»: В Британии забили тревогу из-за российских подлодок

Британская газета Daily Mail заявила о неспособности Великобритании эффективно противостоять новому поколению российских подводных вооружений. Поводом для публикации стали ходовые испытания атомной подлодки «Хабаровск» с носителями торпед «Посейдон».

Подлодка способна нести до шести «Посейдонов» с ядерными боезарядами. Появление такого носителя создаёт для Великобритании новую угрозу, к которой страна, по мнению издания, подготовлена недостаточно.

В Daily Mail назвали «Посейдон» «оружием судного дня». Отдельно отмечается, что аналогичной возможностью располагает российская подлодка «Белгород».

Ранее американское издание Military Watch Magazine писало, что атомная подводная лодка «Хабаровск» опередила конкурентов на десятилетия. Субмарина, строящаяся на «Севмаше», покинула достроечную стенку 17 августа. Это первый выход судна в акваторию с момента закладки в 2014 году.