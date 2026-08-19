Обошла конкурентов на десятилетия: На Западе восхитились российской подлодкой-носителем «Посейдона»

Атомная подводная лодка «Хабаровск» впервые вышла в море на заводские испытания. Как отмечает американское издание Military Watch Magazine, российская субмарина опередила конкурентов на десятилетия.

Подлодка, строящаяся на «Севмаше», покинула достроечную стенку 17 августа. Это первый выход судна в акваторию с момента закладки в 2014 году.

«Хабаровск» проектировался как штатный носитель аппаратов «Посейдон». На его борту размещены шесть пусковых установок для этих подводных беспилотников с ядерной энергетической установкой.

Заявленная дальность хода этой системы достигает примерно 10 тысяч километров. Аппарат движется в толще воды, что позволяет обходить классическую противоракетную оборону, рассчитанную на перехват баллистических целей.

Как пишет MWM, в конструкции «Хабаровска» прослеживаются решения, заимствованные у ракетоносцев класса «Борей». Сходство заметно в кормовой части и расположении силовых агрегатов. При этом функции у субмарин разные: «Борей» несет МБР «Булава», тогда как новая подлодка предназначена для нанесения ударов ядерными торпедами.

В строй «Хабаровск» должен войти в составе Тихоокеанского флота. Ранее, в июле 2022 года, ВМФ уже получил носитель «Посейдонов» — переоборудованную подлодку «Белгород». Однако то судно несёт лишь четыре аппарата и уступает новинке по характеристикам двигателей и систем стабилизации. Ожидается, что помимо флагмана серию пополнят ещё как минимум три аналогичных АПЛ.

«Посейдон» — это российский беспилотный подводный аппарат, представляющий собой стратегическую ядерную суперторпеду с атомной энергетической установкой, что обеспечивает ей практически неограниченную дальность хода и позволяет действовать на глубине более 1 километра. Развивая скорость до 200 км/ч, этот аппарат предназначен для поражения критически важных прибрежных объектов, авианосных группировок и инфраструктуры, эффективно обходя современные системы противоракетной обороны. Носителями этого оружия являются специальные атомные подводные лодки «Белгород» и «Хабаровск», а мощность его термоядерной боеголовки может достигать 2 мегатонн, что делает его одним из самых мощных видов вооружения в мире.