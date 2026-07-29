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29 июля, 09:25

Российские аппараты «Посейдон» обеспечат поражение всех целей в мировом океане

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Боевое дежурство нескольких «Посейдонов» в мировом океане позволит поразить практически любого противника. Такую оценку в беседе с ТАСС дал эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Речь идёт о беспилотном подводном аппарате с ядерной энергоустановкой. Техника развивает скорость до 200 километров в час и погружается на глубину свыше одного километра. По словам Степанова, это инструмент сдерживания, гарантирующий агрессору неприемлемый по разрушительности ответ.

«Носители «Посейдона» — это атомные ракетоносцы «Белгород», «Хабаровск», которые уже поставлены на боевое дежурство. И это означает то, что данные возможности будут наращиваться. И я не исключаю, что одномоментно будут в мировом океане дежурить несколько носителей «Посейдонов», которые обеспечат возможность поражения практически всех стран, которые относятся к категории потенциальных противников», — сказал Степанов.

Он пояснил, что подводное базирование позволяет наносить ущерб прибрежным агломерациям и ключевым промышленным объектам. Помимо прямого удара, воздействие будет сопровождаться мощнейшим цунами, что многократно усилит разрушения. Степанов также подчеркнул, что «Посейдон» не подлежит ни обнаружению, ни перехвату, а внезапность его применения создаёт для врага атмосферу тотальной неопределённости.

Daily Express: На Западе слова Путина о «Посейдоне» приняли как предупреждение
Daily Express: На Западе слова Путина о «Посейдоне» приняли как предупреждение

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что работа над подводным ядерным беспилотником «Посейдон» находится на финишной прямой. По его словам, проект сейчас подходит к конечной стадии. Путин подчеркнул, что всё движется к постановке «Посейдона» на боевое дежурство. Главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев также отметил, что в составе Военно-морского флота России уже находится носитель беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

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Юлия Сафиулина
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