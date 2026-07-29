Российские аппараты «Посейдон» обеспечат поражение всех целей в мировом океане

Боевое дежурство нескольких «Посейдонов» в мировом океане позволит поразить практически любого противника. Такую оценку в беседе с ТАСС дал эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Речь идёт о беспилотном подводном аппарате с ядерной энергоустановкой. Техника развивает скорость до 200 километров в час и погружается на глубину свыше одного километра. По словам Степанова, это инструмент сдерживания, гарантирующий агрессору неприемлемый по разрушительности ответ.

«Носители «Посейдона» — это атомные ракетоносцы «Белгород», «Хабаровск», которые уже поставлены на боевое дежурство. И это означает то, что данные возможности будут наращиваться. И я не исключаю, что одномоментно будут в мировом океане дежурить несколько носителей «Посейдонов», которые обеспечат возможность поражения практически всех стран, которые относятся к категории потенциальных противников», — сказал Степанов.

Он пояснил, что подводное базирование позволяет наносить ущерб прибрежным агломерациям и ключевым промышленным объектам. Помимо прямого удара, воздействие будет сопровождаться мощнейшим цунами, что многократно усилит разрушения. Степанов также подчеркнул, что «Посейдон» не подлежит ни обнаружению, ни перехвату, а внезапность его применения создаёт для врага атмосферу тотальной неопределённости.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что работа над подводным ядерным беспилотником «Посейдон» находится на финишной прямой. По его словам, проект сейчас подходит к конечной стадии. Путин подчеркнул, что всё движется к постановке «Посейдона» на боевое дежурство. Главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев также отметил, что в составе Военно-морского флота России уже находится носитель беспилотного подводного аппарата «Посейдон».