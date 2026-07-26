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Регион
26 июля, 08:23

Главком ВМФ Моисеев подтвердил, что носитель ядерного «Посейдона» уже в строю

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В составе Военно-морского флота России уже находится носитель беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Об этом заявил главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

В эфире Zvezdanews он подчеркнул, что программа напрямую связана с развитием стратегических вооружений. Адмирал напомнил, что о наличии такого носителя ранее публично говорил и руководитель страны Владимир Путин.

«Посейдон» представляет собой подводный беспилотник с ядерной энергетической установкой. Аппарат способен преодолевать межокеанские расстояния на скорости до двухсот километров в час и действовать на глубине свыше километра.

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Ранее СМИ сообщали, что Россия рассматривает возможность оснащения атомной подлодки «Хабаровск» ядерной торпедой «Посейдон», что способно повлиять на баланс сил в подводной сфере. Издание напоминает, что система, представленная Владимиром Путиным в 2018 году, проектировалась для преодоления ПРО и может угрожать прибрежной инфраструктуре, военно-морским базам и авианосным соединениям.

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Юрий Лысенко
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