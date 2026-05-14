Изменит баланс сил: «Посейдон» готовят к размещению на новой атомной подлодке

Россия может разместить ядерную торпеду «Посейдон» на борту специальной атомной подлодки «Хабаровск». Об этом пишет Asia Times, отмечая, что такое решение способно серьёзно повлиять на баланс сил в сфере подводного вооружения.

По данным издания, «Хабаровск» рассматривается как новый носитель системы «Посейдон», представленной президентом РФ Владимиром Путиным ещё в 2018 году. Торпеда создавалась с расчётом на преодоление систем противоракетной обороны и может представлять угрозу для прибрежной инфраструктуры, военно-морских баз и авианосных группировок.

В материале также говорится, что подлодка длиной около 135 метров сочетает конструктивные элементы стратегических ракетоносцев проекта «Борей» и атомной субмарины «Белгород», ставшей первым носителем «Посейдона».

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия последовательно реализует программу развития ядерных сил. Такое заявление президент сделал после доклада об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат».