Медведев заявил о наличии у России оружия страшнее «Орешника» и «Посейдона»

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о наличии у России перспективных образцов вооружений помимо уже известных систем. Об этом он сказал на марафоне «Знание. Первые».

«Я имею в виду не только известный всем «Орешник» или грозный «Посейдон». Есть и другие образцы, очень перспективные, о которых я распространяться не буду», — сказал Медведев.

По словам политика, в арсенале есть и другие разработки, однако их подробности он раскрывать не стал. Заявление прозвучало в рамках обсуждения современных технологий и оборонного потенциала страны.