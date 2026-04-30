Медведев заявил о наличии у России оружия страшнее «Орешника» и «Посейдона»
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о наличии у России перспективных образцов вооружений помимо уже известных систем. Об этом он сказал на марафоне «Знание. Первые».
«Я имею в виду не только известный всем «Орешник» или грозный «Посейдон». Есть и другие образцы, очень перспективные, о которых я распространяться не буду», — сказал Медведев.
По словам политика, в арсенале есть и другие разработки, однако их подробности он раскрывать не стал. Заявление прозвучало в рамках обсуждения современных технологий и оборонного потенциала страны.
Кроме того, по словам Медведева, Россия обладает всеми типами оружия, какое только имеется у неприятеля. Также он вновь затронул тему возможности глобальной ядерной катастрофы. Выступая на марафоне «Знание. Первые», политик ответил своим критикам, которые упрекают его в излишней жёсткости.
