Медведев о вооружениях России: У нас есть всё, что есть у них, но у них нет того, что есть у нас
Россия оснащена всеми типами оружия, какое только имеется у неприятеля. Такую позицию озвучил Дмитрий Медведев, занимающий пост зампреда Совета безопасности РФ, выступая в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».
«Так вот, у нас сейчас есть всё, что есть у них, но у них нет того, что есть у нас», — сказал он.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что текущая ситуация не требует проведения новой волны мобилизации. Касаясь распространяющихся домыслов, он заметил, что вокруг этой темы традиционно возникает множество ложных сведений. При этом, зампред Совета безопасности РФ назвал текущую стадию взаимоотношений между Москвой и государствами Запада критической. Он отметил, что нынешнее противостояние вышло за рамки обычных политических или экономических споров. По мнению Медведева, конфликт с западными странами носит экзистенциальный характер.
