Медведев: Ядерный апокалипсис реален, не понимать этого — быть дурачком

Обложка © Life.ru/ChatGPT

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вновь затронул тему возможности глобальной ядерной катастрофы. Выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые», политик ответил своим критикам, которые упрекают его в излишней жёсткости.

По словам Медведева, он действительно часто говорит о ядерном апокалипсисе, и делает это не для красного словца.

«К сожалению, он реально возможен», — подчеркнул зампред Совбеза.

Он жёстко прошёлся по тем, кто не отдаёт себе в этом отчёт.

«Тот, кто не понимает этого, тот фантазёр или дурачок», — заявил чиновник, добавив, что сам он «очень не хотел бы» такого развития событий.

«Пауки в банке»: Медведев призвал россиян запасаться попкорном, наблюдая за ссорой США и Европы

Ранее внешняя разведка России узнала о тайной работе ЕС над ядерным оружием. В разведке также резко раскритиковали руководство ЕС. В заявлении говорится, что европейские власти «вновь пробили дно собственного безумия и политической безответственности», а сам курс назван опасным для глобальной безопасности.

Дарья Денисова
