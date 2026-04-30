Медведев: Ядерный апокалипсис реален, не понимать этого — быть дурачком

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вновь затронул тему возможности глобальной ядерной катастрофы. Выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые», политик ответил своим критикам, которые упрекают его в излишней жёсткости.

По словам Медведева, он действительно часто говорит о ядерном апокалипсисе, и делает это не для красного словца.

«К сожалению, он реально возможен», — подчеркнул зампред Совбеза.

Он жёстко прошёлся по тем, кто не отдаёт себе в этом отчёт.

«Тот, кто не понимает этого, тот фантазёр или дурачок», — заявил чиновник, добавив, что сам он «очень не хотел бы» такого развития событий.

