Медведев: Ядерный апокалипсис реален, не понимать этого — быть дурачком
Обложка © Life.ru/ChatGPT
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вновь затронул тему возможности глобальной ядерной катастрофы. Выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые», политик ответил своим критикам, которые упрекают его в излишней жёсткости.
По словам Медведева, он действительно часто говорит о ядерном апокалипсисе, и делает это не для красного словца.
«К сожалению, он реально возможен», — подчеркнул зампред Совбеза.
Он жёстко прошёлся по тем, кто не отдаёт себе в этом отчёт.
«Тот, кто не понимает этого, тот фантазёр или дурачок», — заявил чиновник, добавив, что сам он «очень не хотел бы» такого развития событий.
Ранее внешняя разведка России узнала о тайной работе ЕС над ядерным оружием. В разведке также резко раскритиковали руководство ЕС. В заявлении говорится, что европейские власти «вновь пробили дно собственного безумия и политической безответственности», а сам курс назван опасным для глобальной безопасности.
