Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 08:28

«Пауки в банке»: Медведев призвал россиян запасаться попкорном, наблюдая за ссорой США и Европы

Обложка © Life.ru

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев дал яркую характеристику текущему состоянию трансатлантических отношений. Выступая на марафоне «Знание. Первые», политик сравнил Вашингтон и европейские столицы с пауками, запертыми в одной ёмкости.

Медведев прямо заявил, что противоречия между океанами его «радуют», и пообещал наблюдать за этим с большим интересом.

«Запасайтесь попкорном», — посоветовал зампред Совбеза, намекая на закуску, которую обычно берут на просмотр захватывающих фильмов-катастроф или сериалов.

По мнению экспертов, обострение отношений связано с торговыми войнами, разногласиями по украинскому направлению и борьбой за технологическое лидерство. Ранее и Белый дом, и Брюссель обвиняли друг друга в недружественных действиях. Москва же, по всей видимости, намерена просто наблюдать со стороны за тем, как западные «партнёры» грызутся между собой, не вмешиваясь, но и не скрывая удовлетворения.

Медведев заявил, что «базарные схемы» в геополитике не работают
Ранее Медведев заявил об экзистенциальном характере конфликта с западными странами. Нынешнее противостояние вышло за рамки обычных политических или экономических споров. Председатель партии «Единая Россия» подчеркнул, что сегодня ситуация носит предельно серьёзный характер.

Дарья Денисова
  • Новости
  • США
  • ЕС
  • Дмитрий Медведев
  • Общество Знание
  • Мировая политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar