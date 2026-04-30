«Пауки в банке»: Медведев призвал россиян запасаться попкорном, наблюдая за ссорой США и Европы

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев дал яркую характеристику текущему состоянию трансатлантических отношений. Выступая на марафоне «Знание. Первые», политик сравнил Вашингтон и европейские столицы с пауками, запертыми в одной ёмкости.

Медведев прямо заявил, что противоречия между океанами его «радуют», и пообещал наблюдать за этим с большим интересом.

«Запасайтесь попкорном», — посоветовал зампред Совбеза, намекая на закуску, которую обычно берут на просмотр захватывающих фильмов-катастроф или сериалов.

По мнению экспертов, обострение отношений связано с торговыми войнами, разногласиями по украинскому направлению и борьбой за технологическое лидерство. Ранее и Белый дом, и Брюссель обвиняли друг друга в недружественных действиях. Москва же, по всей видимости, намерена просто наблюдать со стороны за тем, как западные «партнёры» грызутся между собой, не вмешиваясь, но и не скрывая удовлетворения.

Ранее Медведев заявил об экзистенциальном характере конфликта с западными странами. Нынешнее противостояние вышло за рамки обычных политических или экономических споров. Председатель партии «Единая Россия» подчеркнул, что сегодня ситуация носит предельно серьёзный характер.