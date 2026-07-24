В Выборге показали плавучую платформу для защиты портов и инфраструктуры от БПЛА

В Выборге представили новейший образец «народного военно-промышленного комплекса» — плавучую платформу «Плот-47», призванную защищать Санкт-Петербург от атак со стороны Балтийского моря. Об этом рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«По моему поручению членами Морского совета при губернаторе Ленинградской области разработана новая экспериментальная плавучая платформа. Она предназначена для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов топливно-энергетического комплекса от современных угроз, включая безэкипажные катера и БПЛА. Аналогов в стране пока нет, производство полностью локализовано в Ленинградской области», — рассказал глава региона.

На фото — опытный образец. Проект уже получил предварительное одобрение профильного научно-исследовательского института Военно-морского флота, а также был испытан на воде. Дрозденко подчёркивает: важно, что такие образцы рождаются по инициативе самих предприятий.