Daily Express: На Западе слова Путина о «Посейдоне» приняли как предупреждение

Слова Владимира Путина о том, что работы над подводным беспилотником «Посейдон» почти завершены, восприняли на Западе как сигнал. Об этом написало британское издание Daily Express.

По оценке газеты, российский лидер фактически напомнил о своём мощном ядерном флоте. В публикации отмечается, что «пугающий» скоростной беспилотник с собственным атомным реактором подходит к моменту, когда его начнут ставить в строй.

Издание также передало высказывания Путина о том, какое большое место занимает флот в ядерной триаде России.

Напомним, о финальной стадии работ над «Посейдоном» президент рассказал в День Военно-морского флота. Он отметил, что этот безэкипажный подводный аппарат уже находится на завершающем этапе и дело идёт к постановке его на боевое дежурство.