В России утвердили программу создания подлодок пятого поколения

Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев в эфире Zvezdanews объявил об утверждении масштабной программы развития подводных сил. Документ предусматривает проектирование и строительство субмарин нового, пятого поколения.

По словам офицера, утверждённая стратегия охватывает создание как ракетоносцев стратегического назначения, так и многоцелевых атомоходов. Это означает, что российский флот переходит к системному обновлению всех ключевых компонентов своего подводного потенциала.

«Мы живём уже развитием создания подводной лодки пятого поколения», — подчеркнул Моисеев.

Командующий уточнил, что в настоящее время военные моряки не просто рассматривают теоретические концепции, а уже перешли к практической стадии конструкторских работ. В конструкторских бюро началось проектирование перспективных образцов, которые должны заменить существующие атомные крейсеры.

Ожидается, что лодки нового поколения будут обладать повышенной скрытностью, улучшенной гидроакустикой и современными системами вооружения. Флот планомерно движется к реализации долгосрочных планов, заложенных в госпрограмме вооружения до 2030 года.

Ранее главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев объявил, что на Северном флоте с 1 июля сформирован и приступил к службе первый в истории полк беспилотных систем, состоящий из двух дивизионов надводных и одного дивизиона подводных аппаратов. Он также сообщил о планах расширения этого направления и уточнил, что в 2027 году аналогичное соединение будет создано на Тихоокеанском флоте.