Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июля, 18:23

В России утвердили программу создания подлодок пятого поколения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев в эфире Zvezdanews объявил об утверждении масштабной программы развития подводных сил. Документ предусматривает проектирование и строительство субмарин нового, пятого поколения.

По словам офицера, утверждённая стратегия охватывает создание как ракетоносцев стратегического назначения, так и многоцелевых атомоходов. Это означает, что российский флот переходит к системному обновлению всех ключевых компонентов своего подводного потенциала.

«Мы живём уже развитием создания подводной лодки пятого поколения», — подчеркнул Моисеев.

Командующий уточнил, что в настоящее время военные моряки не просто рассматривают теоретические концепции, а уже перешли к практической стадии конструкторских работ. В конструкторских бюро началось проектирование перспективных образцов, которые должны заменить существующие атомные крейсеры.

Ожидается, что лодки нового поколения будут обладать повышенной скрытностью, улучшенной гидроакустикой и современными системами вооружения. Флот планомерно движется к реализации долгосрочных планов, заложенных в госпрограмме вооружения до 2030 года.

Путин назвал флот важнейшим элементом ядерной триады страны
Путин назвал флот важнейшим элементом ядерной триады страны

Ранее главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев объявил, что на Северном флоте с 1 июля сформирован и приступил к службе первый в истории полк беспилотных систем, состоящий из двух дивизионов надводных и одного дивизиона подводных аппаратов. Он также сообщил о планах расширения этого направления и уточнил, что в 2027 году аналогичное соединение будет создано на Тихоокеанском флоте.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • День ВМФ
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar