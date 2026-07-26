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26 июля, 09:07

Адмирал Моисеев: На Северном флоте создан первый полк беспилотных систем

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Первый в истории Военно-морского флота России полк беспилотных систем официально сформирован и приступил к службе на Северном флоте. Об этом заявил главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

По его словам, новая часть укомплектована всем необходимым вооружением с 1 июля текущего года. Структура полка имеет дивизионный состав: в него входят два дивизиона надводных беспилотников и один дивизион подводных аппаратов.

Адмирал в эфире Zvezdanews также озвучил планы по дальнейшему расширению этого направления. В 2027 году аналогичное соединение появится на Тихоокеанском флоте. Моисеев подчеркнул, что вопрос с формированием второго полка будет закрыт полностью.

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Также Александр Моисеев рассказал, что тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» пополнит боевой состав флота в 2026 году. Он уточнил, что корабль проекта 1144.2М сейчас проходит полные испытания после модернизации, и призвал не загадывать, но подтвердил настрой реализовать планы именно в текущем году.

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Юрий Лысенко
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