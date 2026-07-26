Крейсер «Адмирал Нахимов» пополнит состав ВМФ России до конца года

Тяжёлый атомный ракетный крейсер проекта 1144.2М «Адмирал Нахимов» завершает испытания и в текущем году войдёт в боевой состав Военно-морского флота России. Такое заявление сделал главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

Отвечая на вопрос ведущего «Военной приёмки» Zvezdanews о сроках, адмирал призвал не загадывать, однако подтвердил настрой на реализацию планов именно в 2026 году. Он уточнил, что в настоящий момент идут полные испытания корабля.

«Адмирал Нахимов» проходит глубокую модернизацию, в ходе которой его оснастили современными ударными комплексами. Крейсер способен решать задачи в дальней морской и океанской зонах.

Также Александр Моисеев подтвердил наличие в составе флота носителя ядерного беспилотного аппарата «Посейдон». Он отметил, что программа напрямую связана с развитием стратегических вооружений, и напомнил, что об этом ранее публично говорил президент Владимир Путин. «Посейдон» представляет собой подводный дрон с ядерной энергоустановкой, способный преодолевать межокеанские расстояния на скорости до 200 километров в час и действовать на глубине свыше километра.