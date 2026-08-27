AP: Запасы ракет Patriot в Европе сократились до критического уровня
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Запасы ракет для комплексов Patriot у США и стран НАТО в Европе находятся на критически низком уровне. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей Пентагона и альянса.
Наиболее серьёзный дефицит, по данным агентства, касается именно перехватчиков Patriot, предназначенных в том числе для борьбы с баллистическими ракетами. Американский чиновник признал, что имеющихся в Европе запасов недостаточно для отражения продолжительной массированной атаки, а возможности даже при единичных пусках остаются ограниченными.
Одной из причин истощения арсеналов AP называет крупные поставки Украине с 2022 года. По данным агентства, Киев получил из американских и европейских запасов сотни перехватчиков, около 600 из которых предоставили США.
Особенно сильно ситуация изменилась после конфликта с Ираном, утверждает эксперт Королевского объединённого института оборонных исследований Эд Арнольд. По приведённым AP оценкам, тогда было израсходовано около 1,5 тысячи американских ракет Patriot — примерно 65% имевшихся запасов.
В 2026 году планируется произвести около 600 новых перехватчиков. К 2030-му темпы выпуска рассчитывают довести до двух тысяч ракет в год. Кроме того, в сентябре в Германии ожидается запуск первого европейского предприятия по производству ракет Patriot, а первые поставки могут начаться в начале 2027 года.
Среди стран, уже разместивших заказы, называются Германия, Нидерланды, Румыния и Испания. При этом Арнольд отметил, что некоторые европейские государства уже приобрели дорогостоящие комплексы, но пока располагают недостаточным количеством боеприпасов для них.
На этом фоне Украина продолжает запрашивать у западных союзников дополнительные перехватчики Patriot, однако нынешний уровень запасов может серьёзно осложнить новые поставки.
Неделей ранее Life.ru сообщал, что американский арсенал Patriot сократился примерно до 800 ракет-перехватчиков. По оценке экспертов CSIS, на фоне высокой интенсивности расходования США уже потратили значительную часть запасов средств ПВО, а дефицит PAC-3 вызывает всё больше опасений у европейских союзников.
На этом фоне Киев продолжает просить дополнительные боеприпасы. 23 августа Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно до 360 ракет Patriot на зиму 2026–2027 годов, при том что годовой выпуск таких перехватчиков составляет около 600 единиц.