AP: Запасы ракет Patriot в Европе сократились до критического уровня

Запасы ракет для комплексов Patriot у США и стран НАТО в Европе находятся на критически низком уровне. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей Пентагона и альянса.

Наиболее серьёзный дефицит, по данным агентства, касается именно перехватчиков Patriot, предназначенных в том числе для борьбы с баллистическими ракетами. Американский чиновник признал, что имеющихся в Европе запасов недостаточно для отражения продолжительной массированной атаки, а возможности даже при единичных пусках остаются ограниченными.

Одной из причин истощения арсеналов AP называет крупные поставки Украине с 2022 года. По данным агентства, Киев получил из американских и европейских запасов сотни перехватчиков, около 600 из которых предоставили США.

Особенно сильно ситуация изменилась после конфликта с Ираном, утверждает эксперт Королевского объединённого института оборонных исследований Эд Арнольд. По приведённым AP оценкам, тогда было израсходовано около 1,5 тысячи американских ракет Patriot — примерно 65% имевшихся запасов.

В 2026 году планируется произвести около 600 новых перехватчиков. К 2030-му темпы выпуска рассчитывают довести до двух тысяч ракет в год. Кроме того, в сентябре в Германии ожидается запуск первого европейского предприятия по производству ракет Patriot, а первые поставки могут начаться в начале 2027 года.

Среди стран, уже разместивших заказы, называются Германия, Нидерланды, Румыния и Испания. При этом Арнольд отметил, что некоторые европейские государства уже приобрели дорогостоящие комплексы, но пока располагают недостаточным количеством боеприпасов для них.

На этом фоне Украина продолжает запрашивать у западных союзников дополнительные перехватчики Patriot, однако нынешний уровень запасов может серьёзно осложнить новые поставки.

Неделей ранее Life.ru сообщал, что американский арсенал Patriot сократился примерно до 800 ракет-перехватчиков. По оценке экспертов CSIS, на фоне высокой интенсивности расходования США уже потратили значительную часть запасов средств ПВО, а дефицит PAC-3 вызывает всё больше опасений у европейских союзников.