Американский военный арсенал заметно «похудел». Так, по оценкам экспертов CSIS, на складах США осталось лишь около 800 ракет-перехватчиков Patriot PAC-3.

Аналитики подчёркивают, что темпы расходования боеприпасов вызывают опасения: с начала конфликтов Вашингтон уже потратил половину своих запасов систем ПВО Patriot и THAAD, а также израсходовал треть ракет большой дальности «Томагавк» и JASSM. Дефицит перехватчиков PAC-3 становится одной из наиболее острых проблем для оборонного ведомства США.

Сокращение арсеналов США провоцирует рост обеспокоенности среди союзников в Европе, Азии и странах Персидского залива. В международном экспертном сообществе всё чаще звучит вопрос о способности Вашингтона поддерживать необходимый уровень обороноспособности одновременно на нескольких направлениях, а также о наличии у американской стороны достаточной политической решимости для выполнения своих обязательств.

Ранее в Госдуме предупредили, что Украина может столкнуться с дефицитом ракет для Patriot из-за высоких темпов их расходования. По оценке депутата Алексея Журавлёва, возможности быстро восполнять такие запасы ограничены.