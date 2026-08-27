Британия предложила Украине алюминиевые банки вместо ракет Patriot

Британский алюминиевый лом предложили направить на нужды оборонной промышленности вместо его вывоза за рубеж. Такой вариант поддержки Украины рассмотрел обозреватель The Times Марк Холлингсворт, обратив внимание на металл, который используется при производстве военной техники.

Алюминий применяется в авиации, бронемашинах, беспилотниках, ракетах и спутниках. По данным автора, около половины образующегося в Великобритании алюминиевого лома отправляется за границу. За первые четыре месяца 2026 года объём такого экспорта превысил 200 тыс. тонн, при этом внутри страны этот металл не перерабатывался для оборонных нужд.

Значение сырья для военного производства подчёркивает украинская компания Ukr Armo Tech, занимающаяся разработкой бронемашин и выпуском артиллерийских боеприпасов. Её гендиректор назвал алюминий стратегически важным материалом, отдельно отметив пригодность металла для высокоточной обработки при изготовлении артиллерийских снарядов.

Холлингсворт связывает эту проблему с нехваткой у Украины вооружений. Он отмечает, что поставки американских перехватчиков Patriot практически исчерпаны, а дефицит высокоточных боеприпасов может повлиять на ход конфликта. По его мнению, устойчивость военного производства зависит не только от количества готовых систем, но и от доступности сырья и работы производственных цепочек.

В прошлом месяце Белый дом распорядился создать программу стимулирования строительства алюминиевых заводов для выпуска продукции, необходимой в том числе для танков и ракет. НАТО, в свою очередь, недавно включило алюминий в список из 12 критически важных для обороны видов сырья. В качестве решения автор предлагает депозитную систему для алюминиевой тары. Её смысл заключается в том, чтобы возвращать потребителям часть стоимости после сдачи банок, одновременно удерживая качественное вторсырьё внутри страны.

Он также приводит в пример Турцию, где для этого используются QR-коды, цифровой учёт и автоматы обратного приёма тары. По данным турецких властей, система обрабатывает около 25 млрд единиц упаковки в год, помогла сократить дефицит бюджета на $1 млрд и создала 20 тыс. рабочих мест. По мнению обозревателя, сохранение алюминиевого лома внутри Великобритании и его последующая переработка для военных производств позволили бы Лондону не увеличивать расходы на оборону для поддержки Украины.

Ранее стало известно, что Великобритания ускоряет подготовку гражданской обороны на случай крупного кризиса. Некоторые меры, которые планировалось реализовать к 2035 году, теперь должны быть готовы уже к 2030-му. Речь идёт о программе Home Defence Programme, которая должна объединить действия военных и гражданских ведомств при серьёзных чрезвычайных ситуациях или конфликте. В программу входит и обновление так называемой «военной книги» — засекреченного правительственного плана, определяющего работу государства в условиях кризиса или вооружённого конфликта.