Зеленский: Технические команды согласуют график работ по Storm Shadow

Владимир Зеленский сообщил о получении согласия на передачу технологий для выпуска крылатых ракет Storm Shadow (SCALP). Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с эстонским лидером Аларом Карисом в Киеве.

По словам украинского главаря, полученный результат можно считать весомым шагом вперед. Он подчеркнул, что теперь «важно действовать оперативно, не откладывая реализацию задуманного в долгий ящик».

Следующий этап — встреча профильных специалистов. Техническим группам предстоит собраться после принятия политического решения наверху. Их главная задача — подготовить детальный план-график. Специалисты должны продемонстрировать руководству конкретные сроки и последовательность дальнейших операций.

Детали относительно того, когда именно состоятся эти консультации и какие временные рамки будут заложены в календарь, в заявлении не уточняются.

SCALP EG (Франция) и Storm Shadow (Великобритания) — это одна и та же англо-французская авиационная крылатая ракета воздушного базирования с дозвуковой скоростью и дальностью свыше 250 км в экспортном варианте. Она оснащена комбинированной системой наведения (инерциальная, GPS-коррекция, инфракрасная головка самонаведения) и двухступенчатой боевой частью BROACH, предназначенной для пробития бетонных перекрытий и подрыва внутри укреплённых объектов.