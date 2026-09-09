ВСУ не смогли сбить ни одной российской ракеты во время ночного удара

Украинская ПВО не смогла перехватить ни одной российской баллистической ракеты «Искандер-М» и крылатой ракеты S8000 «Бандероль» во время ночного удара. Это следует из опубликованной Воздушными силами ВСУ сводки 9 сентября.

Украина в последние месяцы столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО, прежде всего американских Patriot, которые используются против баллистических ракет. В августе Владимир Зеленский заявлял, что запасы таких боеприпасов практически исчерпаны, а Financial Times сообщала, что Дональд Трамп отказал Киеву в просьбе предоставить сотни дополнительных перехватчиков из-за ограниченных запасов США и потребностей на Ближнем Востоке. Сейчас Украина при поддержке союзников и за счёт кредита ЕС заключает контракты примерно на тысячу ракет для Patriot, однако основная их часть поступит лишь в ближайшие годы, поэтому Киев просит западные страны срочно передавать боеприпасы из собственных арсеналов. Германия уже объявила о дополнительной поставке ракет PAC-2.