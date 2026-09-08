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Опубликовано 8 сентября, 09:41

Сибига призвал Запад передать Украине даже старые средства ПВО

Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Elisa Schu

Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Elisa Schu

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал западных партнёров срочно передать Киеву имеющиеся средства противовоздушной обороны. С соответствующим обращением он выступил после ночной воздушной атаки.

По словам дипломата, Украине необходимы даже перехватчики с истекающим эксплуатационным ресурсом. Он заявил, что такие средства могут помочь закрыть острую потребность страны в ПВО.

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Ранее Еврокомиссия одобрила заявку Украины на закупку ракет для Patriot за счёт программы финансирования ЕС на €90 млрд. Киев намерен направить на эти цели более €2 млрд, однако для получения средств ему ещё предстоит предоставить Брюсселю контракты на закупку.

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Дарья Денисова
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