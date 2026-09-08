Еврокомиссия одобрила заявку Киева на закупку ракет для Patriot

Украина получила согласие Еврокомиссии на покупку ракет для комплексов Patriot за счёт европейской программы финансирования на €90 млрд. Киев намерен направить на закупку более €2 млрд. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости» со ссылкой на источники.

Одобрение заявки не означает перечисление денег. Киеву предстоит передать Еврокомиссии контракты на закупку ракет. Брюссель проверит документы перед принятием решения о выплате средств.

Украина запросила на приобретение ракет Patriot более €2 млрд. Заявку Киев официально направил Еврокомиссии 1 сентября.

До этого закупка американских систем за деньги программы оставалась под вопросом. В конце августа представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари сообщал, что действующие правила не позволяют направлять эти средства на приобретение Patriot в США.

Программа предусматривает приоритет для вооружений европейского производства. Общий объём финансирования Украины в её рамках составляет €90 млрд. После обращения Киева Еврокомиссия рассмотрела возможность использовать часть этих денег для закупки американских ракет.

Ранее главарь киевского руководства Владимир Зеленский сравнил американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с системами ПВО Patriot. Экс-комик связал отсутствие ударов по Киеву с присутствием американской делегации. Его слова прозвучали после более чем трёхчасовой встречи с Уиткоффом и Кушнером, посвящённой поиску путей урегулирования конфликта.