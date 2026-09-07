«Лучше Patriot»: Зеленский необычно поблагодарил Уиткоффа и Кушнера за визит в Киев

Визит американских переговорщиков в Киев Владимир Зеленский решил отметить необычным комплиментом. Украинский лидер поблагодарил спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за то, что во время их пребывания в городе не было обстрелов, и сравнил эффективность гостей с американскими системами ПВО Patriot.

«Вы сегодня сработали даже лучше, чем системы Patriot. Спасибо, прилетайте чаще», – сказал Зеленский, на слова которого обратило внимание издание «Страна.ua».

Таким образом, украинский лидер связал отсутствие ударов по Киеву с присутствием американской делегации. Его слова прозвучали после более чем трёхчасовой встречи с Уиткоффом и Кушнером, посвящённой поиску путей урегулирования конфликта.

Ранее Life.ru писал, что Стив Уиткофф назвал переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве содержательными и важными. Встреча продолжалась более трёх часов, а американский спецпосланник заявил, что Вашингтон остался воодушевлён результатами беседы. Джаред Кушнер после переговоров отметил решимость Дональда Трампа добиться окончания конфликта.