Уиткофф назвал переговоры с Зеленским в Киеве содержательными и важными

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал первый раунд переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве «очень содержательным» и «важным», сообщает Sky News. Встреча началась около 14:00 мск и продлилась более трёх часов.

В беседе с журналистами Уиткофф отметил, что американская сторона «очень воодушевлена». Второй спецпосланник, Джаред Кушнер, заявил, что президент США Дональд Трамп «полон решимости положить конец этой войне». Накануне Уиткофф и Кушнер провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве. В Кремле назвали встречу «атмосферой доверия».

По данным Reuters, сегодня в Киев также прибыли советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии.

Ранее Life.ru писал, что Москва не намерена отказываться от ключевых условий урегулирования и занимает более жёсткую позицию, учитывая военное преимущество над Киевом. После встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером российская сторона не дала понять, что готова пересмотреть свои цели, а в Киеве скептически оценивают перспективы быстрого прогресса.