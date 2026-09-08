Возмездие от моря до столицы: Киев, Одесса и Белая Церковь горят от наших «Искандеров», «Ониксов» и С-400 Оглавление Киев и область: разрушение заводов «Фламинго» и БПЛА Одесская область: порты и корабли под ударом Отсутствие перехватчиков: Зеленский надеется на США и Европу В ночь на 8 сентября 2026 года Армия России нанесла мощный удар возмездия по объектам на Украине. БПЛА и ракеты вывели из строя предприятия ВПК и склады с вооружением ВСУ. Владимир Зеленский из-за этого просит больше ракет для ПВО. Подробности — в материале Life.ru. Армия России испугала Владимира Зеленского баллистическими ракетами. Обложка © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Армия России атаковала объекты, связанные с военной машиной Киева. По данным украинских Воздушных сил, для удара использовались баллистические ракеты «Искандер-М», которые Украине фактически нечем сбивать. Также для поражения целей были задействованы ракеты Х-101, «Оникс» и переделанные для уничтожения наземных целей перехватчики от С-400. Для выполнения задач использовалось минимум 166 БПЛА, в том числе реактивные. Для того, чтобы разрядить ПВО и выявить установки запускались БПЛА «Пародия». Примечательно, что об этом ударе украинцев предупреждала американская разведка.

— Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный ударвысокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которого поражены объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, транспортно-логистические и распределительные центры грузов военного назначения, — прокомментировали атаку в Министерстве обороны Российской Федерации.

Согласно заявлению МО РФ, атакованы цели в украинской столице, Киевской и Одесской областях.

Спутники NASA зафиксировали крупные пожары в нескольких районах Киева. Фото © firms.modaps.eosdis.nasa.gov

Киев и область: разрушение заводов «Фламинго» и БПЛА

В Киеве поражен ракетный агрегатно-детальный завод, выпускавший компоненты для разведывательных и ударных БПЛА. Разрушения получил столичный Завод железобетонных конструкций №1. На его территории велось производство боевых частей для FP-5 «Фламинго» и беспилотников большой дальности. Возможно, что и БПЛА «Hornet» станет меньше, так как атаковано предприятие ООО «Элемент ЮА», производящее комплектующие для них. Также удар пришёлся по торгово-складскому комплексу компании «Укрспецсистемс». Здесь собирали и хранили БПЛА «SHARK».

— В центре Киева многочисленные пожары. В основном работаем по складским помещениям, объектам критической инфраструктуры, аэродромам, — рассказал военный блогер Юрий Подоляка.

В Белой Церкви поражено предприятие, принадлежащее ООО «Боевые птицы Украины». Здесь производились БПЛА с дальностью поражения целей 450 километров. В этом же городе горит логистический центр «Р-Пласт». Ещё один логистический центр атакован в посёлке Шкаровка. Он занимался распределением военных грузов.

— Среди поражённых объектов — авиабаза ВСУ «Васильков» и склад ГСМ в Борисполе, а также центр радиотехнической разведки СБУ в Мархалевке, — отметил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Одесская область: порты и корабли под ударом

Последствия ударов ВС РФ по Украине. Видео © SHOT

В Одессе поражён цех по сборке и хранению БПЛА. В порту «Черноморск» есть попадание в танкер, перевозящий горюче-смазочные материалы для ВСУ. Ещё одной целью стала электроподстанция «Днестровская». Она работала на порты Украины.

Местные жители сообщили, что в ходе налёта на Украину загорелся крупнейший оптово-розничный вещевой рынок в Европе «7-й километр». Учитывая, что МО РФ не называет этот объект среди уничтоженных, то можно предположить, что пожар вспыхнул в результате работы ПВО: падения обломков или ракеты от ЗРК.

Отсутствие перехватчиков: Зеленский надеется на США и Европу

В очередной раз Владимир Зеленский пожаловался, что украинское ПВО не сбило все цели. Особенно его беспокоят баллистические ракеты.

— Уже общались об этом с американцами и европейцами, и будут еще встречи, в частности, сегодня с представителями государств и компаний, которые могут помочь с поставками и нашей антибаллистической системой FREYJA. Благодарю всех партнёров, которые помощь Украине по ПВО определяют как приоритет, — написал Зеленский в социальных сетях.

При этом удар для Украины с наступлением утра не закончился. Мониторинговые каналы в 11:00 фиксировали несколько реактивных БПЛА в небе Киевской области.

Авторы Даниил Черных