Ушаков: Путин положительно оценил усилия Трампа по Украине

Президент России Владимир Путин положительно отнёсся к посреднической работе США и лично Дональда Трампа, направленной на поиск решения украинского конфликта. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков на брифинге.

«Путин положительно оценил посреднические усилия США и лично Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта», — сказал он.

Напомним, что встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоялась 5 сентября в Москве. Помимо украинского урегулирования, участники уделили внимание экономическому взаимодействию России и США. Отдельный блок переговоров посвятили возможным крупным совместным проектам.