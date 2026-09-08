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Опубликовано 8 сентября, 14:22

Ушаков: Путин положительно оценил усилия Трампа по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Президент России Владимир Путин положительно отнёсся к посреднической работе США и лично Дональда Трампа, направленной на поиск решения украинского конфликта. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков на брифинге.

«Путин положительно оценил посреднические усилия США и лично Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта», — сказал он.

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«Всегда с уважением»: Уиткофф оценил встречи с Путиным в Москве

Напомним, что встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоялась 5 сентября в Москве. Помимо украинского урегулирования, участники уделили внимание экономическому взаимодействию России и США. Отдельный блок переговоров посвятили возможным крупным совместным проектам.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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