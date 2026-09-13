Дмитриев: Кушнер понимает позицию России по урегулированию и донёс её Киеву

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер хорошо понимает позицию Москвы и смог передать Киеву российский план мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил спецпредставитель российского лидера, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Джаред Кушнер хорошо понимает позицию России и донёс до Украины российский план по мирному урегулированию», — написал Дмитриев у себя в канале на платформе MAX.

Кушнер участвует в переговорах вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. В начале сентября представители Дональда Трампа последовательно посетили Москву и Киев. 5 сентября Кушнер и Уиткофф провели более трёх часов на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле. На следующий день американская делегация прибыла в Киев для продолжения консультаций по урегулированию.

Ранее Владимир Путин заявил, что России комфортно работать с Уиткоффом и Кушнером. Президент РФ отметил высокий уровень доверия к американским посредникам. Российский лидер также положительно оценил сам формат прямых контактов. По его словам, подобные встречи в любом случае идут на пользу переговорному процессу.