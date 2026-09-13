Кушнер заявил об успешном результате поездок в Москву и Киев
Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в Киеве. Обложка © Офис президента Украины
США определили следующие шаги для переговоров по завершению конфликта после поездок Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию и на Украину. Кроме того, у американской стороны появились новые идеи для обсуждения на возможной трёхсторонней встрече. Об этом заявил Кушнер, зять президента США Дональда Трампа.
«Я бы сказал, что она [поездка] была очень успешной. Думаю, теперь у нас есть чёткое понимание того, какими должны быть следующие шаги», — сказал Кушнер во время видеовыступления на форуме в Киеве.
По его словам, представители США теперь лучше понимают, какие условия нужны для долгосрочного решения конфликта. Новые предложения Вашингтон рассчитывает обсудить с участниками переговоров в ближайшее время.
Там же Кушнер заявил, что Россия и Украина заинтересованы в поиске решения. По его словам, сторонам сначала нужно договориться об основных условиях, а затем выбрать подходящий момент для заключения соглашения.
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