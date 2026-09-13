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Опубликовано 13 сентября, 00:55

Кушнер заявил об успешном результате поездок в Москву и Киев

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в Киеве. Обложка © Офис президента Украины

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в Киеве. Обложка © Офис президента Украины

США определили следующие шаги для переговоров по завершению конфликта после поездок Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию и на Украину. Кроме того, у американской стороны появились новые идеи для обсуждения на возможной трёхсторонней встрече. Об этом заявил Кушнер, зять президента США Дональда Трампа.

«Я бы сказал, что она [поездка] была очень успешной. Думаю, теперь у нас есть чёткое понимание того, какими должны быть следующие шаги», — сказал Кушнер во время видеовыступления на форуме в Киеве.

По его словам, представители США теперь лучше понимают, какие условия нужны для долгосрочного решения конфликта. Новые предложения Вашингтон рассчитывает обсудить с участниками переговоров в ближайшее время.

Кушнер назвал вопрос территорий главным препятствием для переговоров по Украине
Кушнер назвал вопрос территорий главным препятствием для переговоров по Украине

Там же Кушнер заявил, что Россия и Украина заинтересованы в поиске решения. По его словам, сторонам сначала нужно договориться об основных условиях, а затем выбрать подходящий момент для заключения соглашения.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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