Кушнер назвал два условия для заключения сделки по Украине

В Вашингтоне считают, что Россия и Украина заинтересованы в поиске пути к урегулированию конфликта. Для достижения договорённостей сторонам необходимо заранее проработать условия и выбрать подходящий момент для сделки, заявил Джаред Кушнер на конференции Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

По словам Кушнера, администрация президента США Дональда Трампа намерена продолжать работу над возможным соглашением. Он также отметил заинтересованность Владимира Зеленского и Владимира Путина в поиске решения, исходя из результатов контактов американской стороны с Москвой и Киевом.

«Мы привержены тому, чтобы попытаться найти путь вперёд [в вопросе урегулирования конфликта]. Президент Трамп привержен этому, [спецпосланник президента] Стив [Уиткофф] и я привержены этому. Президент Зеленский привержен этому, судя по тому, что мы видели. И, судя по тому, что мы слышали, президент Путин также привержен этому. Нам надо найти правильную формулу, которая устроила бы всех и позволила продвинуться вперёд», — сказал Кушнер.

Он считает, что одной политической готовности для заключения соглашения недостаточно. Сначала посредникам необходимо подробно обсудить позиции со всеми сторонами и определить возможную конструкцию сделки. После этого, по мнению Кушнера, потребуется момент, когда сложившиеся условия позволят перейти от консультаций к подписанию договорённостей.

Зять американского президента подчеркнул, что эти два фактора должны совпасть. Если благоприятная ситуация возникнет раньше завершения подготовительной работы, заключить соглашение не получится. Такой же результат, по его оценке, возможен и в случае, если стороны проработают условия, но не сумеют придать переговорам необходимый импульс.

Ранее сообщалось, что Кушнер назвал территориальный вопрос самым сложным пунктом консультаций по украинскому урегулированию. По его словам, обсуждение этой темы напрямую зависит от положения на линии боевого соприкосновения. Он допустил возможность мирного соглашения, если Киев согласится отступить до линии, на которой настаивает Москва. При этом Кушнер отметил, что украинская сторона пока не готова принять такой вариант.