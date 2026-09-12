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Опубликовано 12 сентября, 18:30

Офис Зеленского сообщил о подготовке переговоров с Россией в октябре

Кирилл Буданов*. Обложка © Офис президента Украины

Кирилл Буданов*. Обложка © Офис президента Украины

Украина начала подготовку к новому раунду мирных переговоров, который планируют провести в октябре. Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, отвечая на вопросы журналистов.

«Готовимся. На октябрь», — приводит его слова агентство РБК-Украина.

При этом Буданов не уточнил, где именно стороны проведут встречу.

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Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время саммита G20 в Майами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил, что Москва не отменяла приглашение для Зеленского. По его словам, украинский политик может приехать в российскую столицу, если действительно хочет провести переговоры.

Глава МИД России Сергей Лавров также сообщил, что Зеленский вправе приехать в Москву для встречи с Путиным. Министр напомнил, что украинский президент пока не отменил указ, который запрещает переговоры с российским лидером.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Кирилл Буданов внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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Лия Мурадьян
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