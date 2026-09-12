Офис Зеленского сообщил о подготовке переговоров с Россией в октябре

Украина начала подготовку к новому раунду мирных переговоров, который планируют провести в октябре. Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, отвечая на вопросы журналистов.

«Готовимся. На октябрь», — приводит его слова агентство РБК-Украина.

При этом Буданов не уточнил, где именно стороны проведут встречу.

Глава МИД России Сергей Лавров также сообщил, что Зеленский вправе приехать в Москву для встречи с Путиным. Министр напомнил, что украинский президент пока не отменил указ, который запрещает переговоры с российским лидером.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.