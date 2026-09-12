«Пусть приезжает»: Лавров ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным
Лавров ответил на предложение Зеленского встретиться с Путиным в Майами
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Владимир Зеленский может приехать в Москву, если хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал готовность главы киевского режима провести переговоры на территории США.
«Если [Владимир Зеленский] хочет встречаться — пусть приезжает [в Москву]. Это уже огромный жест доброй воли с нашей стороны», — сказал министр.
Лавров напомнил, что Зеленский до сих пор не отменил свой указ, вводящий запрет на переговоры с российским лидером. Документ был принят в октябре 2022 года и ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности вести переговоры именно с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее Владимир Зеленский заявил о желании встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Майами. Песков ответил, что если украинский политик действительно хочет переговоров, то может приехать в Москву — приглашение остаётся в силе.
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