«Пусть приезжает»: Лавров ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным

Владимир Зеленский может приехать в Москву, если хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал готовность главы киевского режима провести переговоры на территории США.

«Если [Владимир Зеленский] хочет встречаться — пусть приезжает [в Москву]. Это уже огромный жест доброй воли с нашей стороны», — сказал министр.

Лавров напомнил, что Зеленский до сих пор не отменил свой указ, вводящий запрет на переговоры с российским лидером. Документ был принят в октябре 2022 года и ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности вести переговоры именно с президентом РФ Владимиром Путиным.