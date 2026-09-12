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Регион
Опубликовано 12 сентября, 07:29

Зеленский предложил Путину встретиться на саммите G20 в Майами

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Владимир Зеленский заявил о готовности провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на декабрьском саммите Группы двадцати (G20) в Майами, если глава России примет участие в мероприятии.

По словам Зеленского, он готов отправиться в США в декабре 2026 года, чтобы провести переговоры с Путиным.

«Мы должны там быть. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение», — заявил украинский лидер, которого цитирует DW.

Он отметил, что главным результатом возможной встречи должны стать не сами заявления политиков, а конкретные договорённости.

«Дело не в словах. Что я ему скажу или что он хочет сказать мне — это не имеет значения. Результаты имеют значение», — добавил Зеленский.

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В Кремле пока не сообщали, планирует ли Владимир Путин участвовать в саммите G20 в Майами. Последний раз российский президент лично посещал встречу лидеров «Группы двадцати» в 2019 году. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ему пока не приходилось обсуждать или прорабатывать вопрос о приглашении президента России на декабрьский саммит.

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Андрей Бражников
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