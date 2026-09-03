Трамп заявил, что вопрос о приглашении Путина на саммит G20 пока не обсуждался

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ему пока не приходилось обсуждать или прорабатывать вопрос о приглашении президента России Владимира Путина на декабрьский саммит Группы двадцати (G20), принимающей страной которого являются США.

«Я пока не думал об этом», — сообщил республиканец в интервью телеканалу GB News.

Согласно информации, опубликованной в конце апреля газетой The Washington Post, Дональд Трамп собирается направить приглашение Владимиру Путину на саммит G20. Декабрьская встреча (14–15 числа) состоится в Дорале в окрестностях Майами (штат Флорида).

Общаясь с журналистами, американский президент отметил, что участие российского лидера в саммите G20 могло бы принести большую пользу.

Ранее Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на положительный результат от визита министра финансов России Антона Силуанова в Соединённые Штаты. Американский лидер отметил, что подобные контакты могут помочь сторонам найти общий язык. По словам хозяина Белого дома, именно стремление к диалогу с разными странами стало одной из причин его успехов.