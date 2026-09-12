Песков: Зеленский может приехать в Москву для встречи с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский, если действительно хочет переговоров с Владимиром Путиным, может приехать в Москву — приглашение остаётся в силе. Так представитель Кремля прокомментировал заявление украинского политика о желании встретиться с российским лидером на полях саммита G20 в Майами.

«Если он действительно хочет встретиться с Путиным, то Путин ещё ранее говорил, что он может прилететь в Москву», — сказал Песков.

Напомним, Владимир Зеленский заявил о готовности провести личную встречу с Владимиром Путиным на декабрьском саммите G20 в Майами, если российский лидер примет участие в мероприятии. По его словам, он готов отправиться в США в декабре 2026 года, чтобы встретиться, поговорить и принять решение. Политик подчеркнул, что главным результатом должны стать конкретные договорённости, а не заявления.