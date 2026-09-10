Трамп заявил о возможной трёхсторонней встрече с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп допустил проведение трёхсторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным и главарём киевского руководства Владимиром Зеленским. Об этом республиканец заявил журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном после телефонного разговора с президентом РФ.

Трамп не назвал возможные сроки таких переговоров. При этом он отметил, что подобный формат встречи остаётся одним из возможных вариантов дальнейших контактов.

«Это может произойти. У нас состоялся хороший разговор. Это может произойти», — сказал американский лидер.

Республиканец также сослался на свой опыт переговоров и заявил, что понимает, как заключаются сделки. По его оценке, Путин заинтересован в достижении договорённости.

При этом Трамп фактически усомнился, что аналогичный настрой есть у Зеленского. Каких-либо дополнительных пояснений по этому поводу американский лидер не привёл.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Дональд Трамп 8 сентября провели телефонный разговор продолжительностью один час. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал беседу конструктивной и откровенной. Основное внимание стороны уделили украинскому урегулированию и итогам поездок американских эмиссаров Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. По словам Ушакова, лидеры положительно оценили работу переговорщиков США и договорились продолжить контакты по этому каналу.